Feyenoord-PEC Zwolle ·

54' Dat had hem toch moeten zijn voor Feyenoord! Zetterer moet weer een rebound weggeven en tikt de bal zo voor de voeten van Pratto. Doelpunten maken is in Nederland echter vooralsnog moeilijker dan in Argentinië, want de spits schiet recht op de PEC-keeper terwijl hij de hoek voor het uitkiezen heeft.