PSV-AZ ·

87' Ondanks de achterstand is dit een prachtig moment bij PSV. Na 983 dagen is Marco van Ginkel eindelijk weer voetballer. De middenvelder komt erin voor zijn eerste wedstrijd sinds 16 mei 2018, die ook in dienst van PSV was. Sindsdien sukkelde hij met zijn knie, maar nu is hij dus weer terug.