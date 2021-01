PSV begint woensdag zonder Cody Gakpo aan de thuiswedstrijd tegen AZ. De 21-jarige aanvaller is niet op tijd hersteld van een enkelblessure en wordt vervangen door Ryan Thomas. Bij AZ neemt Albert Gudmundsson de plaats van Tijjani Reijnders in.

Trainer Roger Schmidt van PSV houdt verder vast aan het elftal dat zondag in de Johan Cruijff ArenA met 2-2 gelijkspeelde tegen Ajax. Mario Götze kampt met een spierblessure en is nog zeker twee weken uitgeschakeld.

Het meespelen van Gakpo in de topper tegen AZ was onzeker nadat zijn enkel zondag dubbelklapte in Amsterdam. Ondanks die kwetsuur had Schmidt goede hoop dat Gakpo woensdag van de partij zou zijn, maar de wedstrijd tegen AZ komt toch te vroeg.

PSV kan in ieder geval voor een dag de koppositie van Ajax overnemen. De club uit de hoofdstad gaat donderdag op bezoek bij FC Twente.

Na zes duels weer speelminuten voor Gudmundsson

Ook AZ-trainer Pascal Jansen houdt grotendeels vast aan de ploeg die afgelopen weekend in actie kwam. Gudmundsson voor Reijnders is de enige wijziging ten opzichte van de wedstrijd bij PEC Zwolle (1-1). Vermoedelijk begint de IJslander op de vleugel, zodat Calvin Stengs als aanvallende middenvelder kan spelen.

De 23-jarige Gudmundsson, die tussen 2015 en 2018 bij PSV speelde, moest de afgelopen wedstrijden genoegen met een reserverol. De aanvaller maakt woensdag na zes duels weer speelminuten.

Vorig seizoen won AZ met liefst 0-4 in Eindhoven. Ten opzichte van dat duel starten de Alkmaarders met acht dezelfde spelers (Bizot, Sugawara, Hatzidiakos, Wijndal, Midtsjø, Koopmeiners, Stengs en Boadu). Bij PSV is sindsdien veel meer veranderd: alleen Dumfries, Rosario en Thomas begonnen ook in de vorige onderlinge ontmoeting.

De wedstrijd tussen nummer drie PSV en nummer vijf AZ begint woensdag om 18.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré; Thomas, Ihattaren; Malen en Zahavi.

AZ: Bizot, Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Stengs, Koopmeiners; Gudmundsson, Boadu en Karlsson.