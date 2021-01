Internazionale heeft zich woensdag met de nodige moeite geplaatst voor de kwartfinales van de Coppa Italia. De ploeg van coach Antonio Conte won na verlenging met 1-2 bij Fiorentina en treft AC Milan bij de laatste acht.

Arturo Vidal bracht Inter vijf minuten voor rust uit een strafschop op voorsprong. Vroeg in de tweede helft zorgde Christian Kouamé voor de gelijkmaker. Enkele minuten later kwam Stefan de Vrij in het veld bij Inter.

In het vervolg van de reguliere speeltijd werd niet meer gescoord, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. De wedstrijd leek op een strafschoppenserie af te steven, maar in de 119e minuut bezorgde Romelu Lukaku Inter met een kopbal de winst.

In de kwartfinales neemt Inter het later deze maand op tegen stadgenoot AC Milan. De 'Rossoneri' rekenden dinsdag na strafschoppen af met Torino.

Later op woensdag staan nog twee achtste finales in de Coppa Italia op het programma. Napoli ontvangt om 17.45 uur Empoli en Juventus speelt om 20.45 uur thuis tegen Genoa.