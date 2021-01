Holstein Kiel heeft woensdag voor een enorme stunt gezorgd in de tweede ronde van de DFB-Pokal. De nummer drie van de Tweede Bundesliga rekende na strafschoppen af met Bayern München. In Italië bereikte Juventus de kwartfinales van de Coppa Italia door Genoa na verlenging met 3-2 te verslaan.

Serge Gnabry opende in de veertiende minuut uit een rebound de score voor Bayern München bij Holstein Kiel. Acht minuten voor rust kwam de thuisploeg in de sneeuw verrassend langszij via een goal van Fin Bartels.

Kort na rust bezorgde Leroy Sané Bayern uit een vrije trap weer de voorsprong. De bezoekers leken op weg naar de overwinning, maar in blessuretijd sleepte Hauke Wahl er een verlenging uit voor Kiel. Daarin werd niet gescoord, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen.

Beide ploegen benutten de eerste vijf penalty's, waarna Marc Roca miste namens Bayern. Bartels leidde Holstein Kiel vervolgens naar de achtste finales.

Bij Bayern begon onder anderen Robert Lewandowski op de bank. De Pool viel een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd in. Joshua Zirkzee bleef de hele wedstrijd op de bank bij 'Der Rekordmeister', dat de Duitse beker vorig jaar nog won.

In de achtste finales speelt Holstein Kiel tegen SV Darmstadt, de huidige nummer dertien van de Tweede Bundesliga. Darmstadt rekende vorige maand al af met Dynamo Dresden (0-3).

De spelers van Bayern druipen af in de sneeuw in Kiel. De spelers van Bayern druipen af in de sneeuw in Kiel. Foto: Pro Shots

Debutant Rafia bezorgt Juventus winst

In Italië stond Juventus halverwege de eerste helft met 2-0 voor Genoa dankzij doelpunten van Dejan Kulusevski en Álvaro Morata. Lennart Czyborra tekende even later voor de aansluitingstreffer en Filippo Melegoni bracht de stand een kwartier voor tijd in evenwicht.

In de verlenging bezorgde debutant Hamza Rafia 'De Oude Dame' alsnog de winst. De 21-jarige Tunesiër luisterde zijn debuut op met de winnende goal in de 105e minuut. Juventus treft in de kwartfinales Sassuolo of SPAL.

Eerder op de dag plaatste Internazionale zich voor de kwartfinales door na verlenging met 1-2 te winnen bij Fiorentina. Arturo Vidal bracht de 'Nerazzurri' vijf minuten voor rust uit een strafschop op voorsprong. Vroeg in de tweede helft, kort voor de invalbeurt van Stefan de Vrij, zorgde Christian Kouamé voor de gelijkmaker.

In het vervolg van de reguliere speeltijd werd niet meer gescoord, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. De wedstrijd leek op een strafschoppenserie af te steven, maar in de 119e minuut bezorgde Romelu Lukaku Inter met een kopbal de winst.

In de kwartfinales neemt Inter het later deze maand op tegen stadgenoot AC Milan. De 'Rossoneri' rekenden dinsdag na strafschoppen af met Torino.

Napoli was op eigen veld met 3-2 te sterk voor Empoli. Giovanni Di Lorenzo, oud-PSV'er Hirving Lozano en Andrea Petagna scoorden namens de thuisploeg. Bij de laatste acht speelt Napoli tegen AS Roma of Spezia.