De komst van Sébastien Haller bij Ajax heeft voor de nodige verbazing gezorgd bij Danilo. De Braziliaanse spits, die door de Amsterdammers dit seizoen aan FC Twente wordt verhuurd, ziet door het aantrekken van de Ivoriaan zijn eigen kansen op speeltijd in de Johan Cruijff ArenA slinken.

Ajax haalde Haller vorige week voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro binnen. De Amsterdammers waren op zoek naar aanvallende versterking vanwege blessures bij de spitsen Klaas-Jan Huntelaar, Lassina Traoré en Brian Brobbey, maar kozen er niet voor om Danilo eerder terug te halen uit Enschede.

"De situatie wordt wat moeilijk voor mij. Ik ben er niet echt blij mee, ik ben toch een beetje de hoop verloren", aldus de spits tegen ESPN. "Mij is verteld dat als ik het goed doe bij Twente, ik op den duur eerste spits zou kunnen worden bij Ajax."

Danilo kende in dienst van Twente met elf goals in vijftien wedstrijden een uitstekende eerste seizoenshelft in de Eredivisie. Donderdag gaat Ajax op bezoek in Enschede. Danilo staat dan dus tegenover zijn eigenlijke werkgever, die de voorkeur gaf aan het halen van Haller boven het terughalen van de huurling.

"Ajax is een topclub en altijd op zoek naar de beste spelers. Ze vonden dat ze een nieuwe spits moesten halen, voor veel geld. Maar ik wens hem (Haller, red.) en Ajax het beste."

Namens FC Twente kon Danilo dit seizoen al elf keer een doelpunt vieren. Foto: Pro Shots

'Werk er hard aan om een betere speler te worden'

De 21-jarige Braziliaan wilde nog niet ingaan op eventuele alternatieven na komende zomer en richt zich voorlopig op FC Twente. "Ik ben hier topscorer en ik speel goed, daar ben ik trots op. Ik werk er hard aan om een betere speler te worden."

FC Twente en Ajax trappen donderdag om 18.45 uur af in De Grolsch Veste, onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. De Amsterdammers zijn koploper met 35 punten uit 15 duels, de tukkers hebben 8 punten minder en staan zesde.

Begin december won FC Twente met 1-2 op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Queensy Menig maakte toen beide goals voor de ploeg van trainer Ron Jans, tussendoor scoorde Dusan Tadic uit een strafschop voor Ajax.

