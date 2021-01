FC Utrecht heeft zich dinsdag versterkt met Hidde ter Avest. De 23-jarige rechtsback komt per direct over van Udinese. Sc Heerenveen verzekerde zich van de diensten van verdediger Rami Kaib.

Ter Avest keert bij Utrecht na 2,5 jaar terug in de Eredivisie, nadat hij in de zomer van 2018 FC Twente na tien jaar voor Udinese verruilde. Hij kwam tot precies honderd officiële wedstrijden voor de tukkers.

Bij Udinese tekende hij een contract tot medio 2022, maar kwam hij met name dit seizoen nauwelijks aan spelen toe. In totaal kwam Ter Avest tot 39 wedstrijden in de Serie A en 3 duels in de Coppa Italia, waarin hij niet tot scoren kwam.

De voormalige jeugdinternational gaat in Station Galgenwaard met rugnummer 5 spelen en kan zaterdag zijn debuut maken in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

"Hidde is een speler met een goede wedstrijdmentaliteit, veel loopvermogen en een drive naar voren", aldus technisch directeur Jordy Zuidam. "Ondanks zijn 23-jarige leeftijd heeft hij veel ervaring in de Eredivisie. Op jonge leeftijd was hij al aanvoerder van FC Twente, dat zegt iets over zijn karakter. In de Serie A is hij een completere speler geworden."

FC Utrecht begon met grote ambities aan het seizoen, maar mede door liefst negen gelijke spelen in zestien competitieduels staat de ploeg van coach René Hake kleurloos tiende op de ranglijst. De Domstedelingen kwamen dinsdag slecht uit de winterstop met een 1-0-nederlaag tegen Vitesse.

Kaib vijfde winteraankoop Heerenveen

Heerenveen legde met linksback Kaib alweer de vijfde versterking in de winterse transferperiode vast. De 23-jarige Zweed komt over van IF Elfsborg en tekende in Friesland een contract tot de zomer van 2024.

In het Abe Lenstra Stadion wordt Kaib herenigd met verdediger Ibrahim Dresevic, die sinds januari 2019 voor Heerenveen speelt. Tussen 2015 en 2019 speelden ze samen bij Elfsborg. Eerder haalde Heerenveen ook spelers als Lasse Nilsson en Arber Zeneli weg bij de Zweedse club.

Technisch manager Gerry Hamstra toonde zich verheugd over het aantrekken van Kaib. "Rami is een moderne linksback: hij heeft snelheid, ziet het spel en beschikt over een sterk linkerbeen. Met hem halen we een speler in huis die over veel energie beschikt."

Eerder deze winter contracteerde Heerenveen al Siem de Jong, Syb van Ottele, Ariel Harush en Tibor Halilovic. De Friezen begonnen goed aan het Eredivisie-seizoen, maar draaien inmiddels een stuk minder. Na vijftien wedstrijden staat de ploeg van trainer Johnny Jansen op de achtste plaats.