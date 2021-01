De KNVB beslist uiterlijk in de week van 9 februari wat er met het seizoen in het amateurvoetbal voor senioren gebeurt. De voetbalbond houdt vast aan twee opties voor het uitspelen van de competities nu de lockdown voorlopig verlengd is.

In december werd al duidelijk dat er nog twee mogelijkheden zijn om het seizoen af te maken: de competities opdelen in halve poules (waarbij alsnog een hele competitie wordt gespeeld) of alleen de eerste competitiehelft uitspelen.

"Ondanks de verlenging van de lockdown is het op dit moment nog te vroeg om een definitief besluit te nemen over een van deze scenario's", meldt de KNVB woensdag in een verklaring. "Hoewel het er niet gemakkelijker op wordt, blijven beide scenario's nog steeds realistisch en haalbaar."

De voetbalbond hoopt bij de eerstvolgende persconferentie van het kabinet op 9 februari meer duidelijkheid te krijgen over mogelijke versoepelingen voor de sport. Op basis daarvan zal de beslissing over het uitspelen van de competities worden genomen.

Het amateurvoetbal voor senioren ligt al maanden stil. Begin december vroeg de KNVB op het Malieveld in Den Haag aandacht voor de ruim 600.000 voetballende senioren, die in tegenstelling tot de jeugd nog altijd niet in teamverband mogen trainen.