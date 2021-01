AZ moet woensdagavond in de topper tegen PSV een historische prestatie evenaren om de titelaspiraties levend te houden. Het kwam slechts één keer voor dat de Alkmaarders in de Eredivisie drie keer op rij van de Eindhovenaren wonnen.

In mei 2019 was AZ in Alkmaar met 1-0 te sterk en vijf maanden later werd PSV op eigen veld met 0-4 vernederd door de ploeg van de toenmalige trainer Arne Slot. De laatste en enige keer dat AZ in de Eredivisie drie keer op rij van PSV won, was tussen 1980 en 1981.

PSV kan juist voor het eerst sinds het seizoen 2013/2014 drie keer op rij van één specifieke tegenstander verliezen. Feyenoord ontpopte zich toen tot angstgegner. Tegen AZ doen de Eindhovenaren het meestal wel goed. Vóór de twee recente nederlagen wonnen ze tien ontmoetingen op rij.

AZ kan wel leunen op fraaie resultaten tegen Nederlandse topclubs. De tweevoudig landskampioen won de laatste vijf ontmoetingen met een ploeg uit de traditionele top drie en kreeg in die duels geen enkel doelpunt tegen. Voorafgaand aan die reeks won AZ slechts één van de negentien competitiewedstrijden tegen Ajax, Feyenoord of PSV.

AZ was in oktober 2019 met liefst 0-4 te sterk voor PSV. AZ was in oktober 2019 met liefst 0-4 te sterk voor PSV. Foto: Pro Shots

PSV in eigen huis vrijwel onverslaanbaar

Winnen bij PSV wordt hoe dan ook een hels karwei, want het Philips Stadion bleek in het recente verleden een onneembare vesting. PSV verloor slechts één van zijn laatste 67 thuisduels in de competitie en dit seizoen werd op eigen veld nog geen punt verspeeld. Geen enkele andere Eredivisie-club kan die statistiek overleggen.

Daarnaast incasseert PSV dit seizoen in eigen huis weinig doelpunten. In zeven thuiswedstrijden kreeg de ploeg van trainer Roger Schmidt slechts drie treffers tegen. De laatste clean sheet van PSV in uit- én thuiswedstrijden in de Eredivisie dateert wel van 29 november 2020 (1-0 tegen Sparta Rotterdam).

De topper tussen PSV en AZ begint woensdag om 18.45 uur in het Philips Stadion. De Alkmaarders hebben op dit moment 28 punten, zeven minder dan koploper Ajax en zes minder dan nummer drie PSV. De Amsterdammers spelen donderdagavond een uitwedstrijd tegen FC Twente.

