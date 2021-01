José Mourinho vindt dat de clubs uit de Premier League niet zo moeten zeuren over het soms drukke speelschema. Volgens de manager van Tottenham Hotspur moeten de clubs zich flexibel opstellen als ze het seizoen willen uitspelen met alle coronaperikelen die er zijn.

"Willen we het seizoen afmaken of niet? Willen we het voetbal laten doorgaan of niet? Willen we het enige land in Europa zijn zonder voetbal of niet?", zei Mourinho in de aanloop naar de inhaalwedstrijd van woensdagavond tegen Fulham.

Dat duel zou eigenlijk eind vorige maand worden gespeeld, maar werd toen enkele uren voor de aftrap op verzoek van Fulham afgelast omdat meerdere spelers en stafleden positief waren getest op het coronavirus.

Tottenham zou woensdag eigenlijk tegen Aston Villa spelen, maar die club heeft nu te maken met veel coronagevallen en dus werd het duel afgelast. De Premier League besloot daarom maandag om in plaats daarvan Tottenham-Fulham op het programma te zetten.

Het leidde tot een boze reactie van Fulham-manager Scott Parker, die het "schandalig" vindt dat hij slechts 48 uur de tijd heeft om zijn ploeg voor te bereiden.

'Kom op zeg, laten we gewoon voetballen'

Volgens Mourinho moet Parker echter niet zo zeuren. "Als we allemaal alleen maar aan onszelf denken en de perfecte situatie voor onszelf willen creëren, dan wordt het heel lastig voor de Premier League", aldus de 57-jarige Portugees.

"Wij hebben dit seizoen elf wedstrijden meer gespeeld dan Fulham. Zij speelden zaterdag in Londen tegen QPR en hadden daarna drie dagen om zich voor te bereiden. Kom op zeg, laten we gewoon voetballen en onze industrie beschermen."

Tottenham is vooralsnog de nummer vijf van de Premier League, al heeft de ploeg van Mourinho een wedstrijd minder gespeeld dan de meeste concurrenten. Bij een zege op Fulham wordt de vierde plek overgenomen van Everton.

