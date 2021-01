Vlak na de belangrijke 0-1-overwinning van koploper Manchester United bij Burnley ging de blik bij de spelers en staf al op de kraker tegen Liverpool van zondag. Manager Ole Gunnar Solskjaer en Paul Pogba kunnen niet wachten om de regerend kampioen op Anfield te treffen.

"Dit is een geweldige positie om in te zitten", zei Solskjaer tegen Sky Sports. "We weten natuurlijk dat we op bezoek gaan bij de kampioen die het afgelopen 3,5 jaar geweldig gepresteerd heeft. Het wordt een pittig duel, maar we zijn er klaar voor."

Na de nederlaag tegen Arsenal op 1 november vond Manchester United zich nog terug in de onderste regionen van de Premier League, maar iets meer dan twee maanden later is alles anders. 'The Red Devils' zijn nu elf wedstrijden op rij ongeslagen in de Premier League en daarvan werden negen duels gewonnen.

United steeg door de sterke reeks naar de koppositie en wacht zondag vanaf 17.30 uur de ultieme test bij Liverpool, dat drie punten minder heeft. "We hadden Liverpool niet op een beter moment kunnen treffen", zegt Solskjaer. "De vorm is goed en we zijn gretig. De jongens willen alleen maar beter worden en tegen Liverpool zal hun karakter en kwaliteit worden getest."

United kan op Anfield niet alleen vertrouwen putten uit de recente resultaten. De laatste keer dat de twintigvoudig landskampioen een uitwedstrijd in de Premier League verloor, was precies een jaar geleden. Uitgerekend Liverpool was toen te sterk.

"Ik vind het vooral heel mooi dat we straks als koploper tegen Liverpool mogen spelen", zegt Pogba, tegen Burnley de matchwinner met een treffer na rust. "Dit is het grote moment waar we op hebben gewacht, maar we moeten kalm blijven. We zien wel wat er gaat gebeuren."

