Dick Lukkien gaat er nog altijd van uit dat hij de weg omhoog vindt met FC Emmen, ook al presteert de club dit seizoen dramatisch. De club leed dinsdag bij Heracles Almelo (4-0) al de elfde nederlaag en won nog niet.

"Ik denk dat ik dit kan omdraaien en ik ga er niet van uit dat er al een grens op mijn krediet zit. We presteren samen niet goed genoeg, zoals we dat vorig seizoen wél deden", zei Lukkien in Almelo tegen ESPN.

"Na iedere tik moet je weer opstaan. Zo ben ik opgevoed, dus dat blijf ik doen. Die energie moet je uit blijven stralen. Dat het vanavond niet goed genoeg was, is voor iedereen duidelijk geweest. Het is zorgwekkend."

Lukkien, die twee goede jaren achter de rug heeft met Emmen, mist soms overtuiging bij zijn spelers. "Je moet doen wat je kunt en dat doen we bij lange na niet. Voor rust gaven we twee goals weg waar de honden geen brood van lusten. Dat heeft te maken met écht willen."

Emmen-aanvoerder Michael de Leeuw is de wanhoop nabij. "Het lijkt wel alsof we niet meer kunnen voetballen. Elf man presteert zwaar ondermaats. Of ik er nog in geloof? Dat moet wel, maar als je geen kansen creëert, heb je er een hard hoofd in. Dit is amateuristisch."

De volgende wedstrijd van FC Emmen is zaterdag, wanneer het in vorm verkerende Vitesse op bezoek komt. Het duel aan De Oude Meerdijk begint om 16.30 uur.

Heracles Almelo-spits Sinan Bakis scoorde drie keer tegen FC Emmen.

