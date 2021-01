Bij Vitesse overheerst trots nu de club na zestien Eredivisie-wedstrijden nog altijd volop bovenin meedoet. De Arnhemmers boekten dinsdag tegen FC Utrecht (1-0) al de elfde zege van het seizoen en staan in punten gelijk met koploper Ajax.

De beslissende treffer viel in de eerste helft en kwam op naam van verdediger Danilho Doekhi. Vitesse had het met name in de slotfase niet makkelijk, maar hield stand tegen het dit seizoen tegenvallende Utrecht.

"Ik ben blij met het resultaat, maar ook met de manier van spelen. Het was geweldig om te zien hoe graag iedereen wilde winnen", zei Vitesse-trainer Thomas Letsch na de wedstrijd tegen ESPN.

"We houden een sterke ploeg als FC Utrecht nu op afstand op de ranglijst, dat is belangrijk. Natuurlijk kijken we naar de stand en dat maakt ons blij. Ik heb Ajax-PSV gezien, een geweldige wedstrijd. We mogen trots zijn dat we dicht bij die ploegen staan."

Als nummer twee heeft Vitesse een punt voorsprong op PSV, dat net als Ajax nog wel een wedstrijd te goed heeft. De Eindhovenaren spelen woensdag thuis tegen AZ, terwijl de Amsterdammers donderdag op bezoek gaan bij FC Twente.

Trainer Thomas Letsch heeft alle reden tot lachen bij Vitesse. Foto: Pro Shots

'We zijn absoluut op de goede weg'

Aanvoerder Remko Pasveer is net als zijn trainer Letsch trots op de prestaties met Vitesse, al tempert de keeper de euforie. "Het zegt niet veel, al zijn we absoluut op de goede weg", zei hij.

"Dit was een heel belangrijke wedstrijd. Hopelijk kunnen we weer een mooie reeks neerzetten. De wedstrijden komen nu snel, dus we moeten herstellen en weer door."

De volgende wedstrijd van Vitesse is zaterdag, wanneer de bekerwinnaar van 2017 op bezoek gaat bij hekkensluiter FC Emmen. Drie dagen later is ADO Den Haag de tegenstander in de TOTO KNVB Beker.

