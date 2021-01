Sinan Bakis heeft Heracles Almelo dinsdag naar een ruime zege op een zeer matig FC Emmen geleid: 4-0. De 26-jarige aanvaller, die al maanden op zijn eerste treffer in de Eredivisie wachtte, tekende voor een hattrick in Erve Asito.

Bakis kwam afgelopen zomer over van Admira Wacker, waarvoor hij vorig seizoen twaalf keer scoorde in de Oostenrijkse Bundesliga. Voor Heracles kwam hij deze jaargang in zijn eerste dertien competitieduels niet tot een goal of een assist.

Dinsdag was er eindelijk wel succes voor de spits. Hij scoorde twee keer voor rust en één keer in de tweede helft. Hij is na voormalig FC Twente-aanvaller Enes Ünal de tweede Turk met een hattrick in de Eredivisie. Rai Vloet bepaalde in de slotfase de 4-0-eindstand.

Heracles boekte zijn derde zege in de laatste vier wedstrijden en klimt met achttien punten naar de elfde plek. Emmen heeft nog steeds niet gewonnen in de competitie en is met vijf punten hekkensluiter.

Sinan Bakis opent de score in Almelo. Sinan Bakis opent de score in Almelo. Foto: Pro Shots

Bakis scoort na achthonderd minuten zonder goal

Bakis had precies achthonderd minuten in de Eredivisie gespeeld toen hij halverwege de eerste helft van het duel met Emmen zijn eerste competitiegoal voor Heracles maakte. De spits, die al wel een keer scoorde in de TOTO KNVB Beker, tikte van dichtbij binnen na een corner. Zijn eerste poging werd nog gered door keeper Dennis Telgenkamp.

Achttien minuten later maakte Bakis meteen maar zijn tweede goal. Na een prima pass van Silvester van der Water kon de spits ongehinderd richting het doel en schoot hij raak in de korte hoek, die niet voldoende was afgedekt door Telgenkamp.

Het spel van Emmen, waar rechtsback Glenn Bijl al na negentien minuten geblesseerd uitviel, was ver beneden peil en dus greep trainer Dick Lukkien in de rust in. Hij bracht de van FC Volendam overgekomen Jari Vlak voor Lucas Bernadou en Nikolai Laursen voor aanvoerder Anco Jansen.

De Drentse ploeg bleef ploeteren, waardoor de hoofdrol ook in de tweede helft voor Bakis was. De spits voltooide na een dik uur zijn hattrick door raak te schieten in de verre hoek, nadat hij was vrijgespeeld door een fraai wippertje van Vloet. Vijf minuten voor tijd scoorde Vloet zelf ook nog: 4-0.

Sinan Bakis dankt het kunstgras in Erve Asito. Sinan Bakis dankt het kunstgras in Erve Asito. Foto: Pro Shots

