Peter Bosz heeft dinsdag met Bayer Leverkusen de laatste zestien van de DFB-Pokal bereikt. De formatie van de Nederlandse coach haalde met 4-1 uit tegen Eintracht Frankfurt.

Leverkusen, waar de van corona herstelde Daley Sinkgraven de hele wedstrijd op de bank bleef, kwam moeizaam op gang. Amin Younes deed zijn voormalige Ajax-trainer al na zes minuten pijn met een fraai schot in de rechterhoek. Lucas Alario trok de stand in de 27e minuut uit een strafschop gelijk, nadat Tuta hands had gemaakt.

De thuisploeg pakte kort na rust de leiding dankzij een rake kopbal van Edmond Tapsoba, die het doel wist te vinden uit een vrije trap van Kerem Demirbay. Moussa Diaby maakte er halverwege de tweede helft 3-1 van.

Jonathan Tah - de verdediger van Leverkusen haalde de doorgebroken André Silva onderuit en kreeg daarvoor een rode kaart - leek zijn ploeg nog even in de problemen te brengen. Frankfurt was echter niet bij machte om van de overtalsituatie te profiteren en kreeg in de 87e minuut uit een razendsnelle counter het deksel op de neus via Diaby.

Leverkusen neemt het in de volgende ronde op tegen Rot-Weiss Essen, dat uitkomt op het vierde niveau in Duitsland. Vrijdag gaat Leverkusen, dat na drie duels zonder zege weer eens wist te winnen, in de Bundesliga op bezoek bij Union Berlin.