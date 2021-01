Peter Bosz heeft dinsdag met Bayer Leverkusen de laatste zestien van de DFB-Pokal bereikt. De formatie van de Nederlandse coach haalde met 4-1 uit tegen Eintracht Frankfurt. Koploper Atlético Madrid blijft goed presteren in La Liga en beokte een 2-0-zege op Sevilla.

Leverkusen, waar de van corona herstelde Daley Sinkgraven de hele wedstrijd op de bank bleef, kwam moeizaam op gang. Amin Younes deed zijn voormalige Ajax-trainer al na zes minuten pijn met een fraai schot in de rechterhoek. Lucas Alario trok de stand in de 27e minuut uit een strafschop gelijk, nadat Tuta hands had gemaakt.

De thuisploeg pakte kort na rust de leiding dankzij een rake kopbal van Edmond Tapsoba, die het doel wist te vinden uit een vrije trap van Kerem Demirbay. Moussa Diaby maakte er halverwege de tweede helft 3-1 van.

Jonathan Tah - de verdediger van Leverkusen haalde de doorgebroken André Silva onderuit en kreeg daarvoor een rode kaart - leek zijn ploeg nog even in de problemen te brengen. Frankfurt was echter niet bij machte om van de overtalsituatie te profiteren en kreeg in de 87e minuut uit een razendsnelle counter het deksel op de neus via Diaby.

Leverkusen neemt het in de volgende ronde op tegen Rot-Weiss Essen, dat uitkomt op het vierde niveau in Duitsland. Vrijdag gaat Leverkusen, dat na drie duels zonder zege weer eens wist te winnen, in de Bundesliga op bezoek bij Union Berlin.

Moussa Diaby nam namens Leverkusen tegen Frankfurt twee treffers voor zijn rekening.

Atlético verstevigt koppositie met zege op Sevilla

Atlético Madrid pakte tegen Sevilla, waar Luuk de Jong en Karim Rekik negentig minuten vanaf de bank toekeken, na een kwartier de leiding in het eigen Wanda Metropolitano. Ángel Correa haalde van dichtbij hard uit en schoot raak in de rechterhoek.

Een kwartier voor tijd knalde Saúl Ñíguez via de binnenkant van de paal de 2-0 binnen en bepaalde zo de eindstand. De bezoekers hadden met 67 procent verreweg het meeste balbezit, maar slaagden er niet in om die statistiek om te zetten in doelpunten.

Dankzij de zege heeft Atlético (41 punten) nu een voorsprong van vier punten op nummer twee Real Madrid en zeven punten voorsprong op nummer drie FC Barcelona. De koploper uit La Liga heeft bovendien twee wedstrijden minder gespeeld dan beide achtervolgers.

Atlético Madrid boekte een 2-0-zege op Sevilla en verstevigde zo de koppositie in La Liga.

AC Milan na strafschoppen te sterk voor Torino

In de achtste finales van de Coppa Italia was AC Milan na strafschoppen te sterk voor Torino. De ploeg van Stefano Pioli nam de strafschoppen beter nadat er in de reguliere speeltijd en in de verlenging niet was gescoord. Tomás Rincón was de enige speler die vanaf elf meter niet raak wist te schieten.

Bij Milan werd Zlatan Ibrahimovic al na één helft gewisseld. De 39-jarige spits, die dit seizoen in elf wedstrijden elf keer scoorde en twee assists leverde, is op de weg terug na een slepende kuitblessure.

Milan, de koploper van de Serie A, neemt het in de kwartfinales op tegen stadgenoot Internazionale of Fiorentina. Maandag gaan de 'Rossoneri' in de competitie op bezoek bij Cagliari.