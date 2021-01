Voor de KNVB kwam het niet als een een verrassing dat de lockdown dinsdag met drie weken werd verlengd. De voetbalbond hoopt wel op korte termijn alsnog proeven met honderden fans in stadions te kunnen organiseren.

Het was de bedoeling dat de wedstrijd tussen Almere City en FC Dordrecht op 22 januari als pilot zou dienen in het kader van een wetenschappelijk onderzoek van Fieldlab. Deze organisatie doet onderzoek naar het toelaten van publiek bij evenementen in de sport- en cultuursector in coronatijd.

Vanwege de Britse variant van het coronavirus werd de proef dinsdag uitgesteld. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei dinsdag tijdens een persconferentie dat het kabinet volgende week zal bepalen wanneer de evenementen wel doorgang zullen vinden.

"We kijken ernaar uit dat we in de nabije toekomst met onze fieldlabs kunnen bijdragen aan het vergaren van nieuwe kennis en inzichten over het coronavirus", schrijft de KNVB woensdagavond in een verklaring.

"Verder hopen uiteraard ook wij op een snelle zege van het coronabeleid van de overheid en een spoedige terugkeer naar uiteindelijk weer volle stadions."

KNVB blij dat bal kan blijven rollen in betaald voetbal

Ondanks de verlenging van de lockdown is de KNVB opgelucht dat de bal "dankzij alle extra maatregelen en investeringen van de clubs en het intensieve testbeleid" kan blijven rollen in het betaalde voetbal. "We zijn blij dat we hierdoor zo veel thuisblijvers kunnen vermaken met onze wedstrijden."

Volgens de KNVB staan de problemen van de betaaldvoetbalclubs, die zeer afhankelijk zijn van de inkomsten uit stadionbezoeken, nadrukkelijk op de agenda in Den Haag.

"Vanavond zei premier Rutte dat hij financiële steun van de overheid voor sectoren die (deels) zijn gesloten vanwege corona logisch vond: Samen gaan we naar de eindstreep. Daar sluiten wij ons graag bij aan."