Sheffield United heeft dinsdag eindelijk zijn eerste overwinning van het Premier Leagues-seizoen geboekt. De hekkensluiter maakte tegen Newcastle United een einde aan een zegeloze reeks van twintig duels: 1-0.

Billy Sharp benutte in de 73e minuut een penalty en was zo verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd op Bramall Lane. De strafschop werd na tussenkomst van de VAR gegeven vanwege hands van Federico Fernández.

Newcastle United speelde 45 minuten met een man minder. Ryan Fraser kreeg in de slotfase van de eerste helft twee gele kaarten binnen drie minuten.

Sheffield United, dat vorig seizoen als gepromoveerde club nog knap negende werd, begon deze jaargang met vijftien nederlagen en twee remises in de competitie.

De vorige Premier League-zege van de ploeg van trainer Chris Wilder dateert van 11 juli 2020 (3-0 tegen Chelsea), 186 dagen geleden. Sheffield United blijft met vijf punten wel laatste.

"Dit is een grote opluchting, het was echt belangrijk dat we snel een keer zouden winnen", zei Sharp, die zijn honderdste competitiegoal voor Sheffield United maakte, tegen Sky Sports. "Iedereen heeft ons al afgeschreven, dus er is geen druk meer."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League