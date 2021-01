Vitesse is dinsdag in punten gelijk gekomen met Eredivisie-koploper Ajax. De Arnhemmers wonnen in eigen huis met 1-0 van FC Utrecht.

Danilho Doekhi maakte halverwege de eerste helft de enige treffer van de wedstrijd in het lege GelreDome.

Vitesse heeft nu 35 punten uit zestien wedstrijden. Ajax staat op 35 punten uit vijftien duels en gaat donderdag nog op bezoek bij FC Twente. PSV en Feyenoord kunnen de ploeg van trainer Thomas Letsch ook nog inhalen in deze midweekse speelronde.

FC Utrecht, dat dit Eredivisie-seizoen pas drie keer won, leed zijn vierde competitienederlaag en staat met achttien punten teleurstellend tiende.

Stand in top Eredivisie 1. Ajax 15-35 (54-12)

2. Vitesse 16-35 (27-12)

3. PSV 15-34 (35-13)

4. Feyenoord 15-32 (31-12)

5. AZ 15-28 (26-23)

Doekhi maakt eerste Eredivisie-goal

FC Utrecht begon zonder de geblesseerde Eljero Elia en Bart Ramselaar, maar met de van Telstar overgekomen debutant Benaissa Benamar, die centraal in de defensie speelde. De bezoekers begonnen goed met kansen voor Mimoun Mahi en Willem Janssen in de eerste vijf minuten, terwijl Vitesse zoekende was in de openingsfase.

Toch lag de bal in de elfde minuut in de goal van FC Utrecht-keeper Eric Oelschlägel. De treffer van Oussama Darfalou werd na een minutenlange VAR-check echter afgekeurd vanwege buitenspel van Loïs Openda in de aanloop naar het doelpunt.

Een kwartier later was het wel echt raak voor Vitesse. Verdediger Doekhi werkte na een afgeslagen hoekschop een lage voorzet van Eli Dasa in het doel en maakte zo zijn eerste goal ooit in de Eredivisie, in zijn 62e wedstrijd.

FC Utrecht, dat pas twintig keer scoorde dit seizoen, werd bijna niet meer gevaarlijk, ook niet na rust. Vitesse creëerde eveneens niet veel meer, waardoor het een saaie tweede helft werd.

Twintig minuten voor tijd was er toch even wat opwinding door twee kansen voor Gyrano Kerk binnen dertig seconden, maar de aanvaller van Utrecht stuitte eerst op Remko Pasveer en maaide daarna over de bal heen nadat de Vitesse-keeper door een fout uit positie was. Vitesse mag zich daardoor in ieder geval een dag gedeeld koploper noemen.

Vitesse viert de enige treffer tegen FC Utrecht. Vitesse viert de enige treffer tegen FC Utrecht. Foto: Pro Shots

