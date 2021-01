Frenkie de Jong is blij met zijn nieuwe rol bij FC Barcelona. De 23-jarige middenvelder kreeg van trainer Ronald Koeman onlangs de opdracht om de aanval meer te ondersteunen en die taak bevalt hem goed.

"De coach heeft me op een andere positie gezet en me gevraagd om de aanval meer te ondersteunen", zei De Jong dinsdagavond op een persconferentie in de aanloop naar het halvefinaleduel met Real Sociedad in de strijd om de Spaanse supercup. "Ik voel me in die rol erg op mijn gemak."

"In de afgelopen wedstrijden zijn we ons als team aan het verbeteren. We spelen goed en persoonlijk voel ik me ook goed. Het spel is vloeiender en we krijgen meer vertrouwen. Mede daardoor hebben we de eerste drie wedstrijden van het jaar gewonnen."

Na een moeizame seizoensstart is 'Barça' inmiddels acht duels ongeslagen in La Liga. Mede daardoor zijn de Catalanen opgeklommen naar de derde plek. Barcelona heeft nog wel vier punten achterstand op koploper Atlético Madrid, dat bovendien nog drie duels tegoed heeft.

Koeman ziet elftal beter functioneren

Ook Koeman ziet dat Barcelona beter is gaan spelen in de afgelopen duels. "Het elftal functioneert in verschillende opzichten beter", vertelde Koeman op diezelfde persconferentie.

"Onze middenvelders durven meer naar voren te komen. Tegelijkertijd staat onze verdediging uitstekend en hebben we ook op dat gebied in de afgelopen duels vertrouwen gewonnen."

De halve finale tussen Real Sociedad en Barcelona begint woensdag om 21.00 uur. Bij winst speelt Barcelona zondag de finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Real Madrid en Athletic Club.