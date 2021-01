De transfer van Kevin Strootman naar de Italiaanse club Genoa is bijna rond. De dertigjarige middenvelder van Olympique Marseille is dinsdag in Genua gearriveerd om een medische keuring te ondergaan.

Strootman werd bij aankomst op het vliegveld gefotografeerd met een sjaal van Genoa.

De 46-voudig international speelde eerder in Italië, bij AS Roma (2013-2018). Daarna ondertekende de oud-speler van Sparta, FC Utrecht en PSV een vijfjarig contract in Marseille. Hij fungeerde dit seizoen voornamelijk als invaller bij de huidige nummer zes van Frankrijk.

Volgens Italiaanse media wordt Strootman voor zes maanden gehuurd en neemt Marseille tot het einde van dit seizoen de helft van zijn salaris voor zijn rekening. Genoa zou geen optie tot koop hebben genomen.

Genoa was op zoek naar een nieuwe middenvelder sinds oud-Ajacied Lasse Schöne vorige week zijn contract bij de club liet ontbinden.

De clubleiding ontsloeg vorige maand trainer Rolando Maran en stelde oudgediende Davide Ballardini aan als zijn opvolger. Hij moet de huidige nummer zeventien van de Serie A op het hoogste niveau zien te houden.

