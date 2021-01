Heracles-FC Emmen ·

64' GOAL Heracles Almelo! 3-0



Zo scoor je het hele seizoen niet en zo maak je ineens een hattrick tegen FC Emmen. Het is het seizoen van Sinan Bakis tot dusver in een notendop. De Turkse spits wordt door Rai Vloet vrijgespeeld met een fraaie wippertje en hij werkt keurig af in de verre hoek. Het duel in Almelo is beslist.