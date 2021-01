Heracles-FC Emmen ·

27' GOAL Heracles Almelo! 1-0



Daar is dan eindelijk de felbegeerde eerste treffer van Sinan Bakis in de Eredivisie. De spits van Heracles Almelo vindt bij een hoekschop eerst Dennis Telgenkamp op zijn weg, maar in de rebound glijdt hij de bal wel over de doellijn. Heracles gaat meer dan verdiend aan de leiding tegen het dolende FC Emmen.