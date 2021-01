PSV en Spartak Moskou hebben een akkoord bereikt over de transfer van Jorrit Hendrix. De 25-jarige middenvelder, die sinds zijn achtste voor PSV speelde, zal later deze week een contract tekenen bij de Russische topclub.

"Jorrit is van grote waarde geweest voor PSV. Ik spreek namens de gehele club als ik zeg dat we hem deze overstap van harte gunnen", zegt technisch manager John de Jong dinsdag op de site van de Eindhovenaren.

Hendrix, die 239 officiële wedstrijden speelde voor PSV, had een aflopend contract in het Philips Stadion. De Eredivisie-club ontvangt volgens het Eindhovens Dagblad zo'n 700.000 euro voor de geboren Limburger.

Hendrix zal donderdag afreizen naar Dubai, waar Spartak Moskou momenteel een trainingskamp belegt. Daar zal hij de medische keuring ondergaan en de laatste formaliteiten van zijn transfer afronden. PSV neemt woensdag rond het duel PSV-AZ al afscheid van de enkelvoudig international.

"Een heel groot gedeelte van mijn leven heeft in het teken gestaan van PSV. Daar ben ik trots op", aldus Hendrix. "Ik ben een echte PSV'er. Met die gedachte in mijn achterhoofd vertrek ik. Ik kijk uit naar een nieuw avontuur bij een topclub in een sterke competitie."

Hendrix, die afgelopen zondag al ontbrak in de selectie voor de uitwedstrijd tegen Ajax, was dit seizoen niet meer verzekerd van een basisplaats. 22-voudig kampioen Spartak Moskou staat na negentien van de dertig wedstrijden derde in de Russische competitie.

