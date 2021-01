Hoewel AZ slechts vijfde staat in de Eredivisie, leeft de ploeg met vertrouwen toe naar de uitwedstrijd tegen PSV van woensdag. De Alkmaarders houden zich vast aan het vorige seizoen, toen alle topduels werden gewonnen.

"Dit zijn de duels waarnaar je uitkijkt", zegt Jansen op de website van AZ over de eerste competitietopper in tien maanden voor zijn ploeg. "De spelers hunkeren ernaar, omdat we dit soort duels al een tijd niet hebben gespeeld."

"Door de resultaten uit het vorige seizoen is er bij de groep ook veel vertrouwen", zegt de opvolger van de ontslagen Arne Slot. Vorig seizoen won AZ alle toppers, zonder een treffer te incasseren.

"Een bijzondere prestatie", vindt Jansen. "We gaan er alles aan doen om die te evenaren en weer met goede cijfers aan de haal te gaan. Vorig jaar waren we als team heel sterk in Eindhoven."

AZ vorig seizoen in toppers AZ-Ajax 1-0

Ajax-AZ 0-2

AZ-PSV niet gespeeld

PSV-AZ 0-4

AZ-Feyenoord niet gespeeld

Feyenoord-AZ 0-3

Clasie kan eerste minuten van seizoen maken

AZ kan woensdag weer over Timo Letschert en Jordy Clasie beschikken. Laatstgenoemde kwam dit seizoen nog helemaal niet in actie. Ron Vlaar raakte maandag geblesseerd op de training en ontbreekt tegen PSV, net als de langdurig afwezige Dani de Wit en Jonas Svensson.

"We hebben nu wat meer keuzes, daar ben ik blij mee", zei Jansen, die een tactisch plan heeft bedacht om het 4-2-2-2-systeem van PSV te bestrijden.

"Het systeem van PSV is vrij ongebruikelijk in Nederland. Zo dwingen zij eigenlijk iedere tegenstander tot aanpassingen. De afgelopen dagen zijn wij druk bezig geweest met de vraag hoe wij dat gaan beantwoorden en we gaan ervan uit dat ons plan gaat werken", aldus Jansen, die als jeugdtrainer en hoofd jeugdopleiding vijf jaar bij PSV werkzaam was.

PSV-AZ begint woensdag om 18.45 uur en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük.

