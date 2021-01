Dick Advocaat wil Lucas Pratto, Luis Sinisterra en Ridgeciano Haps woensdag tegen PEC Zwolle wat meer wedstrijdritme op laten doen met het oog op de Klassieker tegen Ajax van zondag. De trainer van Feyenoord benadrukt wel dat het duel met PEC zeker geen tussendoortje wordt.

Sinisterra stond zondag tegen Sparta (0-2-zege) voor het eerst in de basis bij Feyenoord nadat hij bijna een jaar aan de kant stond met een knieblessure. De aanvaller hield het 65 minuten vol, voordat hij werd vervangen door Haps, die zijn rentree maakte na een maandenlange afwezigheid.

Spits Pratto, die deze maand werd overgenomen van River Plate, moest na zeventig minuten naar de kant tijdens de derby. Advocaat hoopt dat het trio woensdag tegen PEC al wat meer speelminuten kan maken. "De jongens geven echt alles, er wordt goed getraind", zegt de ervaren trainer dinsdag tegen het AD.

Feyenoord mist tegen PEC mogelijk wel Uros Spajic, die tegen Sparta uitviel met problemen aan het hoofd en de enkel. Als de verdediger woensdag niet fit is, zal Eric Botteghin hem vervangen.

Lucas Pratto schoot zondag bij zijn debuut voor Feyenoord tegen de paal. Lucas Pratto schoot zondag bij zijn debuut voor Feyenoord tegen de paal. Foto: Pro Shots

Advocaat: 'Over Ajax praten we nu niet'

Advocaat wilde dinsdag nog niet vooruitblikken op de Klassieker van zondag in de Johan Cruijff ArenA. De Rotterdammers hebben momenteel een achterstand van drie punten op de koploper.

"Over Ajax praten we niet, alles is gericht op winst tegen Zwolle", zei Advocaat, die de wedstrijd serieus neemt. "Van de laatste acht competitiewedstrijden heeft PEC er maar één verloren, dus het wordt zeker geen tussendoortje."

PEC kwam zaterdag met een 1-1-gelijkspel tegen AZ uit de winterstop. De ploeg van de scheidende trainer John Stegeman staat elfde in de Eredivisie.

Feyenoord-PEC Zwolle begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van Bas Nijhuis.

