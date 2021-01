Neymar kan woensdag zijn rentree maken bij Paris Saint-Germain in de finale van de Franse supercup. De aanvaller is hersteld van een enkelblessure die hem een maand aan de kant hield.

De 28-jarige Neymar moest op 13 december in de verloren topper tegen Olympique Lyon (0-1) met een brancard van het veld gedragen worden nadat hij hard op zijn linkerenkel werd getrapt door Thiago Mendes. De Braziliaan bleef minutenlang huilend op het veld liggen. Mendes kreeg rood voor zijn charge. Hij bood later zijn excuses aan.

Uit de eerste tests bleek dat de blessure van Neymar meeviel en dat hij 'slechts' enkele weken aan de kant zou staan. PSG meldt dinsdag in een medische update dat de aanvaller woensdag beschikbaar is voor de finale van de Franse supercup, waarin Olympique Marseille de tegenstander is.

Het is voor het eerst dat de nieuwe PSG-trainer Mauricio Pochettino een beroep kan doen op sterspeler Neymar. Pochettino werd op 2 januari aangesteld in Parijs als opvolger van de ontslagen Thomas Tuchel. Sindsdien verspeelde PSG punten tegen Saint-Étienne (1-1) en won het van Brest (3-0).

Op zijn persconferentie in de aanloop naar de finale tegen Marseille hield Pochettino in het midden of Neymar gaat spelen in het Stade Bollaert-Delelis in Lens. "We beslissen morgen of hij gaat spelen of dat hij invalt", zei de Argentijn dinsdag.