Alle duels uit de derde periode van de Keuken Kampioen Divisie zijn alsnog rechtstreeks te zien bij ESPN, het voormalige FOX Sports. De clubs staan garant voor de kosten van de extra livewedstrijden, zo is dinsdag bekendgemaakt.

Aanvankelijk zouden vanaf de derde periode nog maar vier van de tien wedstrijden per speelronde uitgezonden worden. Reden daarvoor was dat het budget voor de livewedstrijden - zo'n 750.000 euro - na de eerste twee periodes op was. De clubs rekenden er in de zomer op dat na de winterstop publiek welkom zou zijn in de stadions, maar dat is als gevolg van de coronacrisis niet het geval.

Supporterscollectief Nederland startte vorige week een crowdfundingactie om de benodigde 400.000 euro voor de productiekosten van de livewedstrijden op te halen. De belangenvereniging vreesde dat supporters de binding met hun club zouden verliezen als alle wedstrijden niet meer rechtstreeks te zien zouden zijn.

Tijdens een speciaal ingelaste videobijeenkomst hebben de clubs dinsdag besloten om collectief garant te staan voor de kosten van de extra livewedstrijden. De duels worden net als voor de winterstop uitgesmeerd over verschillende dagen, zodat de clubs zoveel mogelijk zichtbaar zijn.

Sinds oktober zijn er geen supporters welkom in de stadions van de Keuken Kampioen Divisie-clubs. Foto: Pro Shots

'Supporters en sponsoren enorm belangrijk'

"De supporters en sponsors zijn enorm belangrijk voor de clubs in de Keuken Kampioen Divisie, daarom willen de clubs ondanks hun eigen zware financiële positie de live-uitzendingen tóch mogelijk maken", aldus Keuken Kampioen Divisie-directeur Marc Boele.

"Het is mooi dat in deze tijden van crisis alle partijen de handen ineenslaan en dat in dit korte tijdsbestek, dankzij de flexibele medewerking van politie en gemeenten, een heel nieuw speelschema gemaakt kon worden."

SC Cambuur is momenteel koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De Friezen hebben na negentien duels 46 punten, twee meer dan nummer twee Almere City. Aan het einde van het seizoen promoveren de nummers één en twee rechtstreeks naar de Eredivisie.

Bekijk het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie