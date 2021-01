PSV moet het nog zeker twee weken zonder Mario Götze stellen. Het is bovendien onzeker of Cody Gakpo woensdagavond fit is voor het thuisduel met AZ.

Götze miste zondag de topper tegen Ajax (2-2) en onderging daarna een MRI-scan om de ernst van zijn spierblessure te achterhalen. Trainer Roger Schmidt vertelde dinsdag op een persconferentie zeker twee weken geen beroep te kunnen doen op de Duitse middenvelder.

Gakpo viel in de Johan Cruijff ArenA uit nadat zijn enkel dubbelklapte. "Cody lijkt in orde, maar dat weten we nog niet zeker", aldus Schmidt. "We hebben maandag alleen een hersteltraining gehad, we moeten afwachten hoe het vandaag met hem gaat op de training."

De trainer van PSV wil gezien het drukke programma in januari geen risico nemen. "We hebben nu wel een bredere selectie dan voor de winterstop, want Mauro Júnior, Ryan Thomas en Érick Gutiérrez hebben hun rentree gemaakt tegen Ajax", zei Schmidt. "Natuurlijk zijn zij nog geen 100 procent nu, alleen door speelminuten kunnen zij wel daarnaartoe."

PSV-trainer Roger Schmidt wil vanwege het drukke programma geen risico nemen met lichte blessures bij zijn spelers. PSV-trainer Roger Schmidt wil vanwege het drukke programma geen risico nemen met lichte blessures bij zijn spelers. Foto: Pro Shots

PSV bereidt zich vooral voor in de meeting room

Vanwege het drukke programma in januari heeft PSV nauwelijks tijd om te trainen. "We spelen vier duels in negen dagen", zei Schmidt. "We doen de voorbereiding vooral in de meeting room en nauwelijks op het trainingsveld."

Wat dat betreft ziet Schmidt het als een voordeel dat AZ de volgende tegenstander is van PSV. "Die ploeg is qua speelstijl te vergelijken met Ajax. Ze willen graag de bal hebben en hebben voorin veel kwaliteit. Er verandert tactisch weinig voor ons ten opzichte van de zondag."

Schmidt wilde niet klagen over het drukke schema, omdat zijn ploeg graag Europese wedstrijden speelt. "Maar het is niet makkelijk, vooral niet voor de jonge spelers. Die zijn het niet gewend om elke drie dagen te spelen. Ajax heeft meer ervaren spelers die wel gewend zijn aan dit schema."

284 Terugblik Ajax-PSV: 'Recordaankoop Haller maakte direct indruk'

'Gelukkig is de selectie nu wat breder'

Na het duel met AZ wachten deze maand voor PSV nog wedstrijden tegen Sparta, FC Volendam (KNVB-beker), RKC Waalwijk, FC Emmen en Feyenoord. "Voor de winterstop ging het ook zo, toen speelden we in twaalf dagen vijf duels. Gelukkig is de selectie nu wat breder", zei Schmidt, die ook Marco van Ginkel weer tot zijn beschikking heeft.

"Wij hebben een jong team, hebben veel blessures en coronagevallen gehad. Maar ik vind dat we ondanks alles de afgelopen vijf maanden heel goed gepresteerd hebben."

De Eindhovenaren hebben na vijftien duels één punt achterstand op koploper Ajax. PSV-AZ begint woensdag om 18.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.