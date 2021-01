Cardiff City-verdediger Sol Bamba is gediagnosticeerd met Non-Hodgkin, een vorm van lymfeklierkanker. De 35-jarige Ivoriaanse verdediger is al begonnen met chemotherapie.

"Met zijn typische positieve geest is Sol zijn strijd begonnen en in die tijd zal hij deel uit blijven maken van de Bluebirds-familie", schrijft Cardiff City in een statement op de website. Hij blijft zijn ploeggenoten ondersteunen rond wedstrijden."

De 46-voudig Ivoriaans international ontbrak de laatste twee competitiewedstrijden al in de selectie van trainer Neil Harris en de reden is nu dus bekend. Cardiff meldt dat het de komende tijd met updates zal komen over Bamba als er nieuws is.

De ervaren Bamba werd dit seizoen tot dusver alleen als invaller gebruikt. Hij speelt sinds 2016 voor Cardiff, waarmee hij in het seizoen 2018/2019 actief was in de Premier League. Eerder kwam hij uit voor Leeds United, Palermo, Trabzonspor, Leicester City, Hibernian en Dunfermline Athletic en hij begon zijn loopbaan bij Paris Saint-Germain.

Op de WK's van 2010 en 2014 behoorde de in het Franse Ivry-sur-Seine geboren Bamba tot de Ivoriaanse selectie.