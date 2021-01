Van de negen presidentskandidaten bij FC Barcelona zijn er na maandagavond nog vier over. Joan Laporta, die zich voor trainer Ronald Koeman uitsprak, haalde veruit de meeste handtekeningen op.

In de aanloop naar de presidentsverkiezing op 24 januari, dienden de negen kandidaten maandag 2.257 handtekeningen van socio's te overhandigen. Laporta was met 10.272 steunbetuigingen de onbetwiste koploper.

Laporta was eerder van 2003 tot en met 2010 voorzitter van FC Barcelona. Hij stelde in die periode Frank Rijkaard en Josep Guardiola aan als trainer, die de club ieder eenmaal de Champions League (2006 en 2009) bezorgden.

Toen hij zich in november opnieuw kandidaat stelde, sprak de 58-jarige Laporta zijn steun uit voor de huidige trainer. "Koeman verdient respect, hij is een legende van de club en hij beschikt over een doorlopend contract."

"Zijn baan is niet gemakkelijk. Waar we willen dat hij het goed doet", zei Laporta over de Nederlandse trainer, die na een moeizame seizoensstart de weg omhoog heeft ingezet.

Ronald Koeman mag waarschijnlijk trainer blijven bij Barcelona indien Laporta gekozen wordt. Foto: Pro Shots

Font op één na populairste kandidaat

Ruim achter Laporta is Victor Font met 4.713 handtekeningen de op één na populairste kandidaat. De zakenman kondigde aan dat Koeman wat hem betreft moet vertrekken, zodat hij Xavi als nieuwe trainer aan kan stellen. Maar de oud-middenvelder liet onlangs weten tot en met het WK van 2022 in Qatar te willen blijven.

Ook Toni Freixa (2.822 handtekeningen) en Emili Rousaud (2.510) dingen nog mee naar het presidentschap. Xavier Vilajoana haalde de kiesdrempel met 1.968 handtekeningen net niet.

Drie andere kandidaten (Jordi Farré, Lluís Fernández Alà en Pere Riera) besloten hun opgehaalde handtekeningen vlak voor de telling te laten vernietigen, omdat hun aantal onvoldoende was. Agustí Benedito presenteerde helemaal geen handtekeningen.

FC Barcelona zit zonder voorzitter sinds de fel bekritiseerde Josep Maria Bartomeu in oktober opstapte. Kort nadat hij Koeman aanstelde, raakte de oud-voorzitter verzeild in een conflict met sterspeler Lionel Messi.

