Een zwaar gehavend Celtic heeft maandag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Hibernian. Veertien spelers en de trainersstaf van de Schotse topclub werden kort voor de wedstrijd in quarantaine geplaatst.

Met een geïmproviseerd elftal kwam Celtic kort voor tijd op voorsprong dankzij een prachtige vrije trap van David Turnbull. In blessuretijd slikte de ploeg uit Glasgow de gelijkmaker van Kevin Nisbet. De Nederlandse verdediger Jeremie Frimpong speelde de hele wedstrijd voor Celtic.

De voorbereiding op het competitieduel verliep chaotisch. De Franse verdediger Christopher Jullien (foto) testte maandag positief op COVID-19. Volgens het protocol van de Schotse bond moeten al zijn nauwe contacten uit voorzorg in quarantaine. Het ging om dertien medespelers van Jullien, Celtic-trainer Neil Lennon en assistent John Kennedy.

Enkele spelers van tegenstander Hibernian twijfelden of ze de wedstrijd wilden spelen, uit angst om besmet te raken. De Schotse bond oordeelde maandagmiddag dat het duel door moest gaan.

Een verzoek van Hibernian om alle spelers van Celtic voor de wedstrijd aan een sneltest te onderwerpen, werd door Celtic en de bond afgewezen.

Positieve tests kwamen na trainingskamp in Dubai

Als een van de weinige clubs in Europa is Celtic tijdens de winterstop op trainingskamp gegaan. Dat leidde tot verontwaardigde reacties in de Schotse politiek.

Vrijdag werd de selectie bij terugkeer uit Dubai op het virus getest; zondag bleek één speler positief te zijn. Daar kwam maandag de positieve test van Jullien bovenop.

Wegens de Britse mutatie van het coronavirus heerst een strenge lockdown in het Verenigd Koninkrijk. Maandag werd bekend dat er in de Engelse Premier League in een week tijd 36 spelers positief zijn getest op het coronavirus.

Celtic werd de afgelopen negen seizoenen kampioen van Schotland. Na het gelijkspel met Hibernian staat de ploeg tweede met een achterstand van 21 punten op Rangers. De aartsrivaal heeft wel drie wedstrijden meer gespeeld.