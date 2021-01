Eljero Elia ontbreekt de komende weken bij FC Utrecht. De aanvaller heeft zaterdag tegen FC Groningen (2-2) een hamstringblessure opgelopen.

Elia liet zich maandag in een ziekenhuis onderzoeken. "De verwachting is dat ik weken ben uitgeschakeld", vertelt hij op de website van FC Utrecht.

"Ik ga er mijn uiterste best voor doen om zo snel mogelijk weer fit te geraken, zodat ik weer van waarde kan zijn voor de ploeg."

De dertigvoudig Oranje-international miste in het begin van het seizoen ook al enkele duels van Utrecht. Pas de laatste weken was de 33-jarige Elia echt van waarde voor zijn nieuwe ploeg. In de laatste twee duels voor de winterstop, tegen FC Emmen (2-3-zege) en AZ (2-2), maakte hij zijn eerste treffers van het seizoen.

FC Utrecht beleeft een tegenvallend vijftigste jubileumjaar. De club meldde in de zomer de traditionele top drie aan te willen vallen, maar staat slechts tiende.

Dinsdag (aftrap 18.45 uur) gaat FC Utrecht zonder Elia op bezoek bij Vitesse.

