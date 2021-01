In de afgelopen week zijn 36 spelers uit de Premier League positief getest op het coronavirus. Dat is een lichte daling ten opzichte van een week eerder, toen een recordaantal van veertig spelers het virus had opgelopen.

Spelers en staf van alle twintig clubs ondergingen de afgelopen week twee testen. Tot nu toe zijn vijf wedstrijden afgelast vanwege een forse uitbraak bij een club.

Afgelopen week werd Aston Villa het hardst geraakt. De club uit Birmingham speelde vorige week zelfs met een jeugdelftal in de FA Cup tegen regerend landskampioen Liverpool.

In heel Engeland is een strenge lockdown van kracht wegens een besmettelijke Britse mutatie van het virus. Er liggen momenteel 30.000 Britten met COVID-19 in de ziekenhuizen. Dat is bijna tweemaal zoveel als het hoogtepunt van de eerste golf in het voorjaar van 2020.

In Londen is nu een op de dertig personen besmet met het coronavirus. In heel Engeland geldt dat voor een op de vijftig mensen. Volgens de recentste betrouwbare berekeningen van het RIVM ligt dit in Nederland op één besmetting per honderd Nederlanders.

Ondanks de snel oplopende coronacijfers zijn er nog geen plannen om de Premier League enkele weken stil te leggen.

