Volgens de KNVB zijn er voor de winterstop in 126 wedstrijden 14 fouten door de VAR gemaakt. Dat komt neer op één fout per negen duels. Het gaat om een kleine toename, want vorig seizoen werden in 306 duels nog 26 fouten gemaakt (1 fout per 11,77 wedstrijden).

In totaal greep de VAR voor de winterstop 44 keer in, blijkt maandag uit de halfjaarlijkse evaluatie van de KNVB. Dat leverde acht keer een foute beslissing op, doordat het advies van de VAR onjuist was of doordat de arbiter het goede advies van de VAR niet overnam. Zes keer greep de VAR niet in, waar dat wel had gemoeten.

Het ging in totaal dus om veertien fouten. "Hoewel elke fout er één te veel blijft, zijn we nog altijd op de goede weg", vindt coördinator scheidsrechterszaken Dick van Egmond.

Toch is het systeem niet onfeilbaar, merkt Van Egmond. "We hebben inmiddels de ervaring dat de scheidsrechter en de VAR ondanks het gebruik van de beelden onvermijdelijk toch inschattings- en beoordelingsfouten blijven maken. Duidelijk is wel dat de VAR het totale aantal fouten aanzienlijk beperkt."

Coördinator scheidsrechterszaken van de KNVB Dick van Egmond. Coördinator scheidsrechterszaken van de KNVB Dick van Egmond. Foto: Pro Shots

Van Egmond tevreden met buitenspeltechnologie

De KNVB introduceerde dit seizoen een nieuwe technologie, waarmee met verschillende camera's en lijntjes op de schermen buitenspel kan worden beoordeeld. "Die buitenspeltechnologie heeft zijn meerwaarde direct bewezen. Door de inzet daarvan hebben we veel buitenspelsituaties beter kunnen beoordelen", zegt de scheidsrechtersbaas.

Het gebruik van de nieuwe camera's rond het strafschopgebied leverde dertien extra ingrepen op. "Daaruit blijkt wel dat de assistent-scheidsrechters hun werk erg goed doen. Ze hoeven maar zelden te worden gecorrigeerd."

De meeste VAR-ingrepen vonden plaats bij strafschopsituaties (22). Elf strafschoppen werden na VAR-advies terecht toegekend en zes strafschoppen werden na VAR-advies terecht teruggedraaid.

Bij rodekaartsituaties werd dertien keer ingegrepen. Zeven rode kaarten werden na VAR-advies terecht toegekend en één rode kaart werd na VAR-advies terecht teruggedraaid. De VAR greep negen keer in bij doelpunten. Acht treffers werden na VAR-advies terecht afgekeurd en één doelpunt werd na VAR-advies terecht toegekend.