Sc Heerenveen heeft met Tibor Halilovic de vierde speler vastgelegd in de winterse transferperiode. De Kroaat komt over van HNK Rijeka.

Halilovic verbleef al even in Nederland, maar kon maandagmiddag pas na zijn verplichte quarantaine zijn contract in het Abe Lenstra Stadion ondertekenen. Naar verluidt betaalt Heerenveen zo'n anderhalf miljoen euro voor de middenvelder. Hij is geen familie van Alen Halilovic, die vorig seizoen voor Heerenveen speelde.

Met Rijeka won de 25-jarige Halilovic vorig seizoen de Kroatische beker en eindigde hij op de derde plaats in de competitie, waarmee kwalificatie voor de Europa League werd afgedwongen.

In een poule met Napoli, Real Sociedad en AZ wist Rijeka zich niet te plaatsen voor de knock-outfase. Halilovic kwam zowel in Alkmaar als in Kroatië in actie tegen AZ.

Heerenveen haalde al De Jong, Harush en Van Ottele

Sc Heerenveen is deze winter vooralsnog de meest actieve Eredivisie-club op de transfermarkt. Eerder werden Siem de Jong (FC Cincinatti), Syb van Ottele (NEC) en de Israëlische doelman Ariel Harush (FC Nitra) al gecontracteerd.

De ploeg van trainer Johnny Jansen staat na vijftien wedstrijden op de achtste plaats in de Eredivisie. Na de 1-3-nederlaag van afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard neemt Heerenveen het donderdag in eigen huis op tegen RKC Waalwijk.