Tottenham Hotspur treft woensdag niet Aston Villa, maar Fulham in de Engelse competitie. De club uit Birmingham kan door coronabesmettingen niet in actie komen en dus zag de Premier League kans om het uitgestelde duel tussen 'The Spurs' en Fulham in te halen.

De gehele selectie van Aston Villa, onder wie Anwar El Ghazi, verblijft momenteel in quarantaine, nadat meerdere spelers positief waren getest op het coronavirus. Afgelopen vrijdag speelde de ploeg in de FA Cup nog wel thuis tegen Liverpool (1-4), maar toen moest manager Dean Smith noodgedwongen terugvallen op de belofteploeg en jeugdspelers.

Aston Villa vroeg daarom de wedstrijd tegen Tottenham uit te stellen en daar stemde de Premier League mee in. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld voor het duel op Villa Park.

In plaats van uit tegen Aston Villa speelt Tottenham woensdag thuis tegen Fulham. Dat duel zou op woensdag 30 december gespeeld worden, maar vanwege coronabesmettingen bij Fulham werd ook dat duel uitgesteld.

De ploeg van José Mourinho kreeg dus twee dagen van tevoren te horen dat het een andere club treft, terwijl Fulham eigenlijk een paar dagen vrij zou zijn.

De eerstvolgende wedstrijd van Aston Villa is zondag. De nummer acht van de Premier League speelt dan thuis tegen Everton.

