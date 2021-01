De KNVB heeft Danny Makkelie maandag aangesteld als scheidsrechter bij de Klassieker in de Johan Cruijff ArenA tussen Ajax en Feyenoord. Hessel Steegstra en Jan de Vries zijn zondag de assistent-scheidsrechters en Jochem Kamphuis fungeert als VAR.

Door de aanstelling van Makkelie worden de eerste drie toppers in de drukke januarimaand gefloten door drie verschillende scheidsrechters. Björn Kuipers had zondag de leiding bij Ajax tegen PSV (2-2) en woensdag is Serdar Gözübüyük arbiter bij PSV tegen AZ.

De KNVB maakte ook de scheidsrechtersaanstellingen voor de andere wedstrijden van komend Eredivisie-weekend en de achtste finales van de KNVB-beker bekend. Bas Nijhuis fluit zaterdag Sparta tegen PSV en Kuipers heeft die dag de leiding bij AZ-ADO Den Haag. Kamphuis is woensdag 20 januari scheidsrechter bij het bekerduel tussen AZ en Ajax.

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord begint zondag om 16.45 uur in de ArenA. Het wordt de eerste confrontatie tussen de twee aartsrivalen sinds oktober 2019 toen Ajax thuis met 4-0 won. Het duel in De Kuip is vanwege de coronapandemie vorig seizoen niet gespeeld.