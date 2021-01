Ajax-coach Erik ten Hag is zeer tevreden over het debuut van Sébastien Haller, die halverwege inviel in de Eredivisie-topper in de Johan Cruijff ArenA tegen PSV. Mede door een assist van de spits kwamen de Amsterdammers terug tot 2-2, maar de trainer heeft er geen spijt van dat hij de recordaankoop niet in de basis zette.

"De 0-2-achterstand had niets met de spitspositie te maken", benadrukt Ten Hag. "Bij de 0-1 stonden we met heel veel spelers achter de bal en dan mag het nooit een tegengoal worden. En de 0-2 viel na een fout in de opbouw. Daar heeft een spits ook weinig mee te maken."

Op het moment dat de Ivoriaans international inviel was Ajax al teruggekomen tot 1-2. "Toen hadden we de rug al gerecht", vindt Ten Hag. "Maar je zag wel dat Haller meteen impact had."

Haller zelf sprak over een frustrerende wedstrijd, omdat zijn doelpunt vier minuten na rust werd afgekeurd wegens buitenspel. Maar de 26-jarige aanvaller, die voor 22,5 miljoen euro is overgenomen van West Ham United, had begrip voor het feit dat hij niet mocht starten.

"De afgelopen dagen waren hectisch voor me. Het was een goede beslissing om me op de bank te laten beginnen", aldus Haller. Ten Hag: "Vijf dagen geleden had hij nog geen idee dat hij voor Ajax zou uitkomen. Hij heeft belangrijke beslissingen moeten nemen, er waren veel nieuwe indrukken en hij had amper meegetraind."

284 Terugblik Ajax-PSV: 'Recordaankoop Haller maakte direct indruk'

'Hij wordt nog veel belangrijker'

Een kwartier na de afgekeurde goal had Haller alsnog een belangrijke rol bij de 2-2. De voormalig Frans jeugdinternational bediende in het strafschopgebied doelpuntenmaker Antony.

"Met die assist liet hij meteen zien dat hij anderen beter laat functioneren", vertelt Ten Hag. "Hij gaat zelf ook nog veel goals maken, dat weet ik zeker. Jammer dat hij net met een voetje buitenspel stond. Duidelijk is dat hij meteen waarde had en hij nog veel belangrijker voor ons gaat worden. Ik ben blij met dit debuut. Dit is het begin."

Ten Hag wil nog niet aangeven of Haller donderdag wel in de basis staat in de uitwedstrijd tegen FC Twente, maar het lijkt wel die kant op te gaan. Tegen PSV begon Zakaria Labyad in de punt van de aanval.