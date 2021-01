Ajax-coach Erik ten Hag is zeer te spreken over de strijdlust van zijn ploeg tijdens de topper tegen PSV. De Amsterdammers knokten zich zondag terug van een 0-2-achterstand en speelden met 2-2 gelijk.

"Deze ploeg heeft karakter", beweerde Ten Hag na afloop van de wedstrijd bij ESPN. "Als we met lef spelen en als we een bepaalde intensiteit op de mat kunnen leggen, dan kan de nummer twee van Nederland het niet bijbenen. Dat moeten wij vasthouden."

Ajax stond na 21 minuten met 0-2 achter door twee doelpunten van Eran Zahavi. Enkele minuten voor rust maakte Quincy Promes de aansluitingstreffer, waarna Antony halverwege de tweede helft voor de gelijkmaker zorgde.

"Er stond veel kwaliteit op het veld met twee goede ploegen", concludeerde Ten Hag. "We blijven de koploper en daar ben ik blij mee. Met het laatste uur kunnen wij verder."

Door het gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA blijft het verschil tussen Ajax en nummer twee PSV op de ranglijst één punt.

Ajax viert de gelijkmaker van Antony. Ajax viert de gelijkmaker van Antony. Foto: Pro Shots

Gravenberch: 'Wij hadden een overwinning verdiend'

Volgens Ryan Gravenberch heeft Ajax te weinig gekregen met een gelijkspel. "Als je het mij vraagt, dan hadden wij wel een overwinning verdiend", zei de achttienjarige middenvelder.

"Maar goed, uiteindelijk heb ik er best vrede mee", vervolgde hij. "We staan nog steeds bovenaan en komen ook op een achterstand van 0-2. Dat moet een les voor ons zijn. De scherpte ontbrak in de openingsfase."

Gravenberch was lovend over Sébastien Haller, die na rust zijn debuut maakte voor Ajax. "Hij is groot en sterk en heeft kwaliteiten die bij een goede spits horen. Jammer dat zijn doelpunt werd afgekeurd, maar hij is een goede aankoop."

Voor Gravenberch voelde de topper tegen PSV als een Europese wedstrijd. "Ik had kramp in beide kuiten, dus dat zegt wel genoeg", besloot hij.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie