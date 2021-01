PSV-aanvoerder Denzel Dumfries baalde er zondag van dat zijn ploeg de zege uit handen gaf in de topper op bezoek bij Ajax. De Eindhovenaren verspeelden een snelle 0-2-voorsprong en moesten genoegen nemen met een 2-2-gelijkspel.

"Als je naar de tweede helft kijkt, dan is 2-2 wel een terechte uitslag. We begonnen goed, precies zoals we wilden. Ajax werd op een gegeven moment sterker en toen hadden we op sommige momenten wat slimmer moeten zijn. Kleine overtredingen maken, wat vallen...", zei Dumfries tegen ESPN.

PSV leidde al na ruim twintig minuten met 0-2 door twee doelpunten van Eran Zahavi. Ajax kwam vlak voor rust terug tot 1-2 dankzij een treffer van Quincy Promes en bracht halverwege de tweede helft de stand in evenwicht door een goal van Antony.

"Ik heb er niet echt een verklaring voor waarom we opnieuw een terugval hadden. In sommige wedstrijden hebben we wel verbetering laten zien. We wisten ook dat Ajax altijd kansen creëert, maar het is zuur dat het nog 2-2 werd. Van de gelijkmaker baal ik extra gezien mijn fout."

"2-2 is geen slecht resultaat, maar we gingen voor de winst. Bepaalde fases in de wedstrijd geven ons wel houvast voor het restant van de competitie. Daar moeten we op voortborduren. We weten dat we een goede ploeg hebben. Ik vond ook niet dat Ajax fitter was, dat was volgens mij niet van grote invloed."

PSV verzuimde door het gelijkspel de koppositie over te nemen van Ajax. De ploeg van trainer Roger Schmidt heeft nog altijd één punt achterstand op de Amsterdammers. PSV speelt woensdag thuis tegen AZ en Ajax gaat een dag later op bezoek bij FC Twente.

