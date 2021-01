Alfie Devine heeft zijn debuut voor Tottenham Hotspur opgeluisterd met een doelpunt. De pas zestienjarige middenvelder maakte de laatste treffer in de met 0-5 gewonnen FA Cup-wedstrijd tegen Marine. Ook Chelsea en Manchester City plaatsten zich voor de vierde ronde.

Devine kwam na rust in het veld bij Tottenham Hotspur en werd met 16 jaar en 162 dagen de jongste debutant ooit bij de 'Spurs' in een officiële wedstrijd. Al na een kwartier spelen vond hij in Crosby het doel tegen de amateurs van Marine, die uitkomen op het achtste Engelse niveau.

In de eerste helft was Carlos Vinícius goed voor een hattrick en kwam Lucas Moura eenmaal tot scoren. Steven Bergwijn ontbrak in de selectie van de Tottenham.

Marine verkocht ruim twintigduizend virtuele toegangsbewijzen voor het FA Cup-duel met Tottenham, de nummer vier van de Premier League. Daarmee hield de club toch nog een flink bedrag over aan de wedstrijd achter gesloten deuren. Nooit eerder was het verschil tussen twee tegenstanders (160 plaatsen) op papier zo groot.

Timo Werner kwam eindelijk weer eens tot scoren voor Chelsea. Foto: ANP

Chelsea en Manchester City eenvoudig verder

Chelsea, waar Hakim Ziyech een basisplaats had, had geen kind aan League One-club Morecambe: 4-0. Mason Mount en Timo Werner scoorden voor rust en Callum Hudson-Odoi en Kai Havertz na de pauze.

Voor Werner was het zijn eerste doelpunt in 827 minuten. De Duitse spits kwam afgelopen zomer voor 53 miljoen euro over van RB Leipzig, maar kan de hoge verwachtingen vooralsnog niet helemaal waarmaken.

Manchester City, waar Nathan Aké nog altijd ontbrak vanwege een blessure, had totaal geen moeite met Championship-club Birmingham City: 3-0. Bernardo Silva (1-0 en 2-0) en Phil Foden (3-0) waren al trefzeker in de eerste helft.

De spelers van Crawley Town zijn in extase na een doelpunt tegen Leeds United. De spelers van Crawley Town zijn in extase na een doelpunt tegen Leeds United. Foto: ANP

Leeds beleeft complete offday

Leeds United beleefde een complete offday tegen Crawley Town: 3-0. De ploeg van de excentrieke trainer Marcelo Bielsa ging pijnlijk onderuit tegen League Two-club Crawley Town door goals van Nicholas Tsaroulla, Ashley Nadesan en Jordan Tunniclaffe na rust.

Na Newcastle United (2-0 tegen Arsenal), Crystal Palace (1-0 tegen Wolverhampton Wanderers) en West Bromwich Albion (na strafschoppen tegen Blackpool) is Leeds United de vierde Premier League-club die is uitgeschakeld in de derde ronde.

Topploegen als Liverpool, Manchester United en Leicester City bereikten eerder dit weekend al wel de vierde ronde.