Fortuna Sittard heeft zondag een ruime uitzege geboekt op het uit vorm verkerende sc Heerenveen. De Friezen gingen met debutant Siem de Jong in de ploeg met 1-3 onderuit. Bij VVV-Venlo-Willem II (2-1) was spits Giannis Giakoumakis weer goud waard voor de thuisploeg.

Bij afwezigheid van trainer Johnny Jansen - hij is besmet met het coronavirus - bakte Heerenveen er weinig van tegen Fortuna. Assistent-coach Hennie Spijkerman zag veel fout gaan bij zijn ploeg, wat een 0-3-ruststand tot gevolg had.

Na twintig minuten tekende Ben Rienstra tegen zijn oude club met een schuiver voor de 0-1, vier minuten later strafte George Cox apatisch verdedigen van Heerenveen af en in de 37e minuut schoot Zian Flemming fraai raak. Ook bij die treffer oogde de Friese defensie zwak.

Voormalig Ajacied De Jong werd in zijn eerste Eredivisie-duel in bijna een jaar na een uur gewisseld. Heerenveen probeerde het in de tweede helft nog wel, maar kwam niet verder dan een eretreffer van Henk Veerman. Namens Fortuna raakte Lisandro Semedo nog de paal.

Met de nederlaag zet nummer acht Heerenveen de serie voort waarmee het de winterstop in ging. De club ging voor de derde keer op rij onderuit en wacht nu al acht wedstrijden op een zege. Dat is nog geen clubrecord: in 1995 werd elf keer op rij niet gewonnen.

Fortuna draait een stuk beter en won voor de vierde keer in vijf duels. De ploeg van trainer Sjors Ultee vindt de weg omhoog na een slechte start en staat inmiddels twaalfde.

Het duel tussen sc Heerenveen en Fortuna Sittard werd voor rust al beslist. Het duel tussen sc Heerenveen en Fortuna Sittard werd voor rust al beslist. Foto: Pro Shots

Giakoumakis Eredivisie-topscorer

In Venlo leek Willem II lange tijd op weg naar de eerste overwinning in zeven wedstrijden dankzij een vroeg doelpunt van Jan-Arie van der Heijden, die de bal bij een vrije trap voor zijn voeten kreeg en hard raak schoot.

Met de slotfase in zicht maakte spits Giakoumakis uit een strafschop echter gelijk en het werd nog mooier voor VVV. In de extra tijd was het opnieuw de Griek die scoorde en zijn ploeg daarmee de derde overwinning van het seizoen bezorgde.

De 26-jarige Giakoumakis maakt indruk in zijn eerste seizoen als VVV-speler. Hij maakte al zijn elfde en twaalfde treffer van het seizoen en loste Danilo van FC Twente af als Eredivisie-topscorer.

Dankzij de derde overwinning van het seizoen verlaat VVV de degradatieplaatsen in de Eredivisie. Het Willem II van coach Adrie Koster presteert ver beneden verwachting en is slechts zeventiende.

Een doelpunt van Jan-Arie van der Heijden bleek niet genoeg voor Willem II. Een doelpunt van Jan-Arie van der Heijden bleek niet genoeg voor Willem II. Foto: Pro Shots

