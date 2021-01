Sébastien Haller begint zondag op de bank bij Ajax, dat in de Johan Cruijff ArenA de topper tegen PSV speelt. Trainer Erik ten Hag kiest in de spits voor Dusan Tadic. Bij PSV ontbreekt de niet fitte Mario Götze en keert Eran Zahavi terug in het elftal.

Haller werd deze week voor 22,5 miljoen euro - een clubrecord - overgenomen van West Ham United, maar heeft zijn eerste basisplaats in dienst van Ajax dus nog niet te pakken.

De Amsterdammers spelen met aanvoerder Tadic als spits, Quincy Promes op links en Zakaria Labyad als 'nummer tien'. Het zou kunnen dat die drie spelers rouleren.

Een opsteker voor Ajax is dat Mohammed Kudus weer op de bank zit. De spelmaker, die tijdens zijn eerste weken in Amsterdam een goede indruk maakte, is terug na een forse knieblessure die hij in oktober opliep tegen Liverpool.

Götze ook niet op de bank in ArenA

Bij PSV is Götze niet fit genoeg om te spelen. De Duitser, die deze week al individueel trainde, zit ook niet op de bank. Voorin keert de van en blessure herstelde Zahavi terug in de basis, wat ten koste gaat van Noni Madueke.

Middenvelders Marco van Ginkel en Érick Gutiérrez zijn net als ploeggenoot Zahavi weer fit, maar worden door trainer Roger Schmidt nog op de bank gehouden in de ArenA.

De wedstrijd tussen koploper Ajax en nummer twee PSV begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Het verschil tussen de rivalen op de ranglijst is één punt.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Tadic, Promes.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Gakpo, Rosario, Sangaré, Ihattaren; Zahavi, Malen.

