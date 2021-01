Edgar Davids heeft zondag na afloop van zijn debuutwedstrijd als trainer van het Portugese Olhanense een rode kaart gekregen. De oud-international raakte na het 0-0-gelijkspel tegen Lusitano GC betrokken bij een opstootje.

Behalve Davids kreeg ook Olhanense-speler Leleco een rode kaart voor zijn betrokkenheid bij het opstootje. Trainer José Bizarro van tegenstander Lusitano kreeg een gele kaart, zo schrijft het Portugese medium O Jogo.

De 47-jarige Davids werd maandag aangesteld bij de club uit de derde divisie in Portugal. Het is zijn tweede baan als trainer, want de 74-voudig international van Oranje was eerder speler-coach van het Engelse Barnet.

Davids maakte de overstap van Telstar, waar hij werkte als assistent-trainer. De voormalig middenvelder tekende tot het einde van dit seizoen bij Olhanense.

Bij het debuut van Davids maakte Olhanense de meeste aanspraak op de zege. Vooral in de tweede helft kreeg de club enkele goede kansen.

Davids weigerde na zijn rode kaart met de pers te praten. Olhanense bezet na het gelijkspel de vierde plaats.