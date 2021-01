Juventus heeft zondagavond een moeizame overwinning geboekt in de Serie A. De regerend landskampioen was thuis dankzij twee doelpunten in de slotfase met 3-1 te sterk voor Sassuolo, dat lange tijd met tien man speelde. Eerder op de dag gaf Internazionale de drie punten uit handen in de topper tegen AS Roma: 2-2.

Zonder Matthijs de Ligt, die eerder deze week positief testte op het coronavirus, had Juventus het in de eerste helft lastig met het goed draaiende Sassuolo. Op slag van rust moesten de bezoekers echter met tien man verder door een rode kaart voor Pedro Obiang, die werd bestraft voor een harde tackle op Federico Chiesa.

Juventus profiteerde vroeg in de tweede helft van de overtalsituatie met een doelpunt van Danilo. De Braziliaan vond het net met een hard afstandsschot. 'De Oude Dame' leek op weg naar een gemakkelijke avond, maar acht minuten later schoof Grégoire Defrel de gelijkmaker binnen.

De 1-1 bleef lange tijd op het scorebord staan, maar acht minuten voor tijd zorgde Aaron Ramsey voor de bevrijdende treffer door een voorzet van Gianluca Frabotta binnen te glijden. In blessuretijd was ook Cristiano Ronaldo nog trefzeker.

Dankzij de overwinning klimt Juventus naar de vierde plaats. De achterstand op koploper AC Milan, dat een wedstrijd meer heeft gespeeld, bedraagt zeven punten.

Inter geeft zege uit handen bij AS Roma

In Stadio Olimpico leverde de topper tussen nummer drie AS Roma en nummer twee Internazionale voor de zesde keer op rij geen winnaar op: 2-2. Rick Karsdorp was binnen het kwartier al gevaarlijk namens Roma, maar het schot van de verdediger werd fraai gekeerd door Inter-doelman Samir Handanovic.

In de zeventiende minuut kwam Roma toch op voorsprong. Lorenzo Pellegrini was het eindstation van een vlotte omschakeling en schoot de bal van zo'n 20 meter uiterst precies in de hoek. Vlak voor rust leek Inter op 1-1 te komen, maar de treffer van Lautaro Martínez werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Na rust nam Inter de regie volledig over en draaide het de achterstand in korte tijd om. Milan Skriniar kopte raak uit een corner van Marcelo Brozovic en Achraf Hakimi knalde zeven minuten later op prachtige wijze de 1-2 binnen. De vleugelverdediger werd aan de rechterkant aangespeeld door Brozovic, kwam naar binnen en schoot de bal met links via de lat en de paal tegen de touwen.

Inter leek voorsprong te behouden, maar drie minuten voor tijd viel alsnog de 2-2: Gianluca Mancini kopte op aangeven van Gonzalo Villar raak. Door het gelijkspel heeft Inter, waar Stefan de Vrij de hele wedstrijd speelde, nu drie punten minder dan AC Milan. Roma volgt op respectievelijk zes en drie punten van de Milanese clubs.

Napoli won op de valreep met 1-2 bij Udinese. Lorenzo Insigne opende uit een strafschop de score voor de bezoekers, waarna Kevin Lasagna voor de gelijkmaker zorgde. Tiémoué Bakayoko zorgde in de slotfase voor de winnende van Napoli.

