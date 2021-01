Internazionale heeft zondag in de Serie A in de slotfase de zege bij AS Roma uit handen gegeven. De ploeg van Stefan de Vrij zag de formatie van Rick Karsdorp drie minuten voor tijd de gelijkmaker op het bord zetten: 2-2.

Het duel tussen de nummers drie en twee van de ranglijst kwam al vroeg tot ontbranding. Karsdorp (die net als De Vrij de hele wedstrijd speelde), Lautaro Martínez en Romelu Lukaku waren binnen het kwartier al gevaarlijk. Het schot van de 25-jarige Karsdorp werd fraai gekeerd door Inter-doelman Samir Handanovic.

In de zeventiende minuut kwam Roma toch op voorsprong. Lorenzo Pellegrini was het eindstation van een vlotte omschakeling en schoot de bal van zo'n 20 meter uiterst precies in de hoek. Vlak voor rust leek Inter op 1-1 te komen, maar de treffer van Martínez werd afgekeurd vanwege buitenspel.

In de tweede helft nam Inter de regie volledig over en draaide het de achterstand in korte tijd om. Milan Skriniar kopte raak uit een corner van Marcelo Brozovic en zeven minuten later schoof Achraf Hakimi op prachtige wijze de 1-2 binnen. De vleugelverdediger werd aan de rechterkant aangespeeld door Brozovic, kwam naar binnen en schoot de bal met links via de lat en de paal tegen de touwen.

AS Roma zette in de slotfase vol aan voor de gelijkmaker, maar Inter leek stand te houden. Drie minuten voor tijd viel de 2-2 alsnog: Gianluca Mancini kopte op aangeven van Gonzalo Villar raak. Door het gelijkspel heeft Inter nu drie punten minder dan koploper AC Milan, dat zaterdag wel won. Roma volgt op respectievelijk zes en drie punten van de Milanese clubs.

Later op zondag gaat Napoli nog op bezoek bij Udinese (15.00 uur) en ontvangt Juventus in Turijn het goed draaiende Sassuolo (20.45 uur).

Achraf Hakimi maakte het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Foto: Pro Shots

