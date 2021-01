Scheidsrechter Michael Oliver heeft drie maanden na dato toegegeven dat hij Everton-keeper Jordan Pickford een rode kaart had moeten geven voor diens zware overtreding op Virgil van Dijk. De verdediger van Liverpool en Oranje liep daarbij een ernstige knieblessure op.

Van Dijk liep bij de onbeholpen charge flinke schade in zijn knie op, moest zich laten opereren en werkt nog altijd aan zijn herstel. Pickford kwam echter weg zonder kaart en er werd ook geen penalty gegeven, omdat de VAR had geconstateerd dat er een buitenspelsituatie aan de overtreding voorafging.

"Aanvankelijk dachten we: het kan geen strafschop zijn, want het is buitenspel. Volgens mij zei ik tegen de VAR: als het geen buitenspel is, geef ik een penalty", blikt arbiter Oliver zondag tegen de Daily Mail terug op het moment.

"Ik heb de situatie zo vaak teruggekeken. Ik ben ervan overtuigd dat Pickford niets anders wilde dan zichzelf breed maken, maar hij deed dat op een verkeerde manier, zoals je kunt zien aan de blessure die het heeft opgeleverd."

Oliver geeft toe dat hij de situatie beter had moeten inschatten. "We hadden erbij kunnen blijven dat het buitenspel was, maar hadden daarbij ook Pickford weg moeten sturen. Wat me achteraf echter verbaasde, was dat niemand op het veld om een rode kaart vroeg. Toch hadden we iets meer buiten de gebaande paden moeten denken."

Van Dijk werkt hard aan zijn herstel en deelde recent een aantal bemoedigende beelden, waarop onder meer te zien was dat hij voorzichtig met een bal trainde. De verdediger hoopt op tijd fit te zijn voor het EK, dat in juni begint.

31 Virgil van Dijk toont opnieuw bemoedigende beelden van herstel

