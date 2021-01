De opluchting is groot bij Schalke 04 nu er na dertig wedstrijden eindelijk weer eens is gewonnen in de Bundesliga. 'Die Königsblauen' versloegen Hoffenheim zaterdag met 4-0 en ontkwamen daarmee aan een dramatisch record.

De laatste competitiezege van Schalke dateerde van 17 januari vorig jaar. Bij nog een wedstrijd zonder overwinning was het Bundesliga-record van Tasmania Berlin, dat in het seizoen 1965/1966 31 keer achtereen niet won, geëvenaard.

Volgens linksback Sead Kolasinac, die deze winter terugkeerde van Arsenal en direct aanvoerder werd bij Schalke, maakte de werklust van zijn ploeg het verschil in de wedstrijd tegen Hoffenheim.

"De witte broekjes van al mijn teamgenoten waren helemaal vies. Dat is precies wat we nodig hebben en wat we willen zien", zei de 27-jarige Bosniër. "Toch is dit nog slechts één overwinning, zo hebben we in de kleedkamer benadrukt."

De negentienjarige Matthew Hoppe was met een hattrick de grote man bij Schalke 04. De negentienjarige Matthew Hoppe was met een hattrick de grote man bij Schalke 04. Foto: Pro Shots

'We vielen eindelijk eens aan'

Trainer Christian Gross was uiteraard ook erg blij met de langverwachte zege. Ook het spel van zijn ploeg kon de ervaren Zwitser, die onlangs interim-coach Huub Stevens afloste bij Schalke, bekoren.

"Het leuke aan deze wedstrijd was dat we vooral in de tweede helft eindelijk eens konden aanvallen en op de helft van de tegenstander speelden. Dat willen we doorzetten. Ook al zat er veel mee, ik wil niets af doen aan deze overwinning."

Dankzij de zeldzame zege is Schalke niet langer hekkensluiter in de Bundesliga. De club uit Gelsenkirchen staat er met slechts zeven punten uit vijftien wedstrijden wel nog altijd belabberd voor.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga