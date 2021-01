Sparta-Feyenoord ·

75' Tom Beugelsdijk laat zien niet alleen te kunnen verdedigen, maar heeft ook een paar spectaculaire aanvallende bewegingen in huis. Hij passeert zijn directe tegenstander, maar wordt uiteindelijk in het strafschopgebied alsnog tegengehouden. Vanuit Zeist wordt er even gecheckt of dat allemaal reglementair ging. Dat was het geval en dus rolt de bal weer.